Chimbinha apresenta nova vocalista do Calypso

Chimbinha reuniu a imprensa na manhã deste sábado, 31, em Belém, no Pará, para apresentar oficialmente Thábata Mendes, a nova vocalista da Banda Calypso, que entra no lugar de Joelma.

Durante a entrevista, Chimbinha contou que conhecia Thábata há algum tempo de Mossoró. Um grande amigo de Chimbinha fazia a produção do disco da cantora. "Eu sempre acreditei no trabalho da Thábata. É uma artista pronta. Uma artista que vem com bagagem muito grande", disse ele.

Para Thábata, este definitivamente é um momento de transição. A cantora, que iniciou a carreira artística aos 9 anos em um picadeiro de circo ao lado dos pais, disse que está muito feliz e emocionada com que está acontecendo em sua vida. E afirmou que foi muito bem recebida no Pará: "Estou tendo muita visibilidade. Até então eu era anônima e esse anônima está se acabando e só tenho a agradecer a Deus primeiramente e Chimbinha. Sinto uma energia muito positiva".







Coletiva - Thábata em Belém Thábata cantando "Vibrações" Posted by Maxsuel Praxedes on Sábado, 31 de outubro de 2015

adblock ativo