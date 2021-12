'Cheguei a dormir com mais de dois mil homens', diz, arrependida, Andressa Urach

Andressa Urach, de 32 anos, disse em entrevista ao Superpop, da RedeTV!, na quarta-feira, 13, que se arrepende de seu passado como prostituta. "Tive uma vida sexual ativa por muitos anos. Cheguei a dormir com sete homens num único dia, na época da prostituição. Se for falar em números, cheguei a dormir com mais de dois mil homens", recordou.

A ex-modelo falou também que se sentia um objeto "sujo e usado". "Na hora, você só pensa no dinheiro. Mas depois se sente um lixo. Posar nua, me expor, expor minha família, falar palavrão. Da minha boca só saía besteira. Meu coração estava sujo com mágoa e raiva", lamentou.

Andressa Urach revelou que quer ser "uma pessoa melhor" e foi categórica ao falar da sua estabilidade atual. "Posso perder casa, carro, marido, família, mas a paz que tenho dentro de mim não posso perder por nada, por fama nem por dinheiro", afirmou.

Autora do livro recém-lançado Desejos da Alma, no qual conta seus passos para a conversão religiosa, Andressa é mãe de Arthur, de 14 anos, e analisa que o adolescente foi a única "coisa boa" do passado.

"Hoje eu sou livre. Não preciso de cocaína, fama, roupa decotada, cirurgia, nem de botox. Eu fazia botox desde os 21 anos porque não queria envelhecer", revelou. "Foram 27 anos de arrependimento. Vejo meu passado como tudo errado. Para que eu pudesse nascer de novo, precisava me arrepender."

