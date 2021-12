Chega ao fim o namoro de Camila Pitanga com o ator Igor Angelkorte

Após dois anos de namoro, chega ao fim o relacionamento da atriz Camila Pitanga com o ator Igor Angelkorte. Segundo a revista "Extra", os dois haviam terminado após a festa de lançamento da novela "O outro lado do paraíso" (TV Globo), onde Igor interpreta o médico Rafael. Não há informações sobre o motivo do término.

O ex-casal assumiu o namoro em setembro de 2015. Eles se conheceram nos bastidores das filmagens da novela "Babilônia". Ainda de acordo com a publicação do Extra, Camila e Igor chegaram a morar juntos na casa da atriz, no Rio de Janeiro. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre o assunto.

