Chega ao fim o casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby

Parece que o casamento da atriz Luana Piovani com o surfista Pedro Scooby chegou ao fim. A notícia foi dada pelo colunista Léo Dias, do jornal "O dia", na manhã desta segunda-feira, 1º. Apesar da especulação, ainda não há detalhes sobre o motivo do rompimento, mas fontes próximas ao casal afirmam que os dois querem manter uma boa relação, principamente por conta dos filhos, Dom de 4 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 11 meses.

O casal estava junto há cerca de 5 anos e estão casados desde julho de 2013. No ano seguinte, em 2014, alguns rumores de uma suposta crise foram levantados, mas tudo foi negado pelo casal.

As redes sociais do casal ainda não sofreram alterações aparentes. No instagram de Luana, a última foto do casal foi publicada no dia 20 de julho, já no perfil do surfista, o último registro foi postado em 17 de julho. As imagens foram feitas durante uma viagem para Amsterdã, capital da Holanda, com vários amigos, dentre eles os humoristas Paulo Gustavo, Samantha Schmütz e Marcus Majella.

Neste domingo, 31, Luana publicou uma mensagem que levantou suspeitas de um possível mal estar na vida da atriz: "Quando penso na dor dos outros, entendo como as minhas mazelas poderiam ser maiores. Imediatamente então, agradeço a minha dor. Depois de ter filhos, as dimensões são outras".

Mas para a surpresa de fãs e seguidores, Pedro Scooby negou o fim da relação com a loira, na tarde desta segunda-feira, 1º, e publicou uma foto onde os dois aparecem de costas. Na legenda, o moço escreveu: "Aos fofoqueiros, o que acontece entre nós, diz respeito somente a nós! Aos que se preocupam, obrigado pelo carinho".

Logo após a publicação, seguidores declararam apoio ao casal: " Crises tudo mundo tem, esquece o mundo e foca em vocês", disse uma; "Vocês são tão lindos, tem uma família linda", escreveu outra.

Aos fofoqueiros, o que acontece entre nós, diz respeito somente a nós! Aos que se preocuparam, obrigado pelo carinho! ❤️

