Chay Suede aparece como Erasmo Carlos em filme

Foi divulgado nesta quarta-feira, 16, a primeira imagem de Chay Suede como Erasmo Carlos. O ator global interpreta o "tremendão" na cinebiografia "Minha Fama de Mau", prevista para estrear no segundo semestre de 2016.

A direação do filme é de Lui Farias e vai mostrar "a história do artista que mudou a história do rock brasileiro, exaltando a jovem guarda e a liberdade de comportamento". Desde lembranças de amores da Zona Norte do Rio, da adolescência, ao professor Tim Maia, do início da carreira de Erasmo e de sua grande amizade com Roberto Carlos, que se estenderia para a música.

