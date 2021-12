Chamado do hipócrita, Felipe Neto pede perdão após jogar bola com amigos

O digital influencer, Felipe Neto, pediu perdão aos seus seguidores na noite desta segunda-feira, 28, após ter sido flagrado jogando futebol com amigos durante a pandemia.

"Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo", escreveu o youtuber, em sua conta no Twitter.

Conhecido por ser um crítico ferrenho a quebra do isolamento social, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como forma de conter o avanço da Covid-19, Neto não foi poupado pelos internautas, e se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social, com a tag #hipocrita, ele foi alvo de memes na manhã desta terça-feira.

KKKK eu achava que era hipócrita mais o felipe neto ganha https://t.co/TyHvTcrAh6 — 💜🍒 (@armybi19) December 29, 2020

#hipocrita Quando eu olhei essa tag e vi algo relacionado ao Felipe Neto ser hipócrita, só pensei em uma coisa: "Não julgue se n queres ser julgado." — Filipe scarpa (@FilipeScarpa) December 29, 2020

Imagina viver um inferno refém do próprio discurso hipócrita assim? pic.twitter.com/jvbOYhaOz3 — P. Camini (@PeedroCamini) December 29, 2020

adblock ativo