Chamada de 'amante, Mulher de Safadão deixa Instagram

A atual mulher de Wesley Safadão cancelou sua conta no Instagram após ser chamada de amante do cantor. Os ataques a Thyane Dantas são antigos, mas retornaram no último fim de semana após Thyane postar uma foto com o marido.

Um grupo de fãs do cantor quer que Safadão reate o casamento com a empresária Mileide Mihale, com quem ele foi casado por oito anos. Na época da separação, Mileide disse que foi traída pelo cantor com Thyane, que na ocasião era sua melhor amiga. De acordo com ela, Safadão iniciou o romance com Thyane quando ainda era casado com Mileide.

A empresária, inclusive, falou que flagrou o marido com a amiga no motel. Atualmente, ela prefere se manter afastada dessa polêmica, alegando que quer preservar o filho.

Mesmo assim, os internautas chamam o cantor de safado, o que não agradou Thyane, que pediu respeito. Então, o grupo passou a chamá-la de amante.

