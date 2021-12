'Certeza que o pneu furou', diz motorista de Cristiano

Ronaldo Miranda, amigo e motorista de Cristiano Araújo, falou pela primeira vez sobre o acidente que matou o cantor, no dia 24 de junho. Em entrevista para o Domingo Show, de Geraldo Luís, neste domingo, 16, Miranda falou sobre o fatídico dia. "Ouvi um barulho, como pneu murcho. Avisei o Vitor que o pneu tinha furado. Quando eu pensei eu parar, já fugiu do controle, fugiu da minha mão. Lembro só da primeira capotagem, depois não vi mais nada", afirmou.

Ele contou que Cristiano Araújo costumava ficar deitado no colo da namorada Alana Moraes, que também faleceu no acidente, por isso ele devia estar sem o cinto. "Quando era na frente, nem precisava pedir. Ele [Cristiano] sentava e já colocava. Mas atrás, ele ia deitado com ela. Falava para colocar o cinto, mas como o Cristiano gostava de ir deitado, não tinha como colocar. Infelizmente eles estavam sem na volta", detalhou.

Geraldo perguntou ao motorista sobre a velocidade na estrada. "A gente andava bem. Era uma questão de tempo, a gente sempre estava atrasado. O tempinho que a gente ganhava era o que ele ia descansar em casa", disse. Na época do acidente.

Miranda disse que soube da morte do cantor no hospital de Goiás. "Estava na UTI, tinha um vidro que separa uma UTI na outra, e na do lado tinha uma TV ligada e vi a foto do Cristiano Araújo. Chamei uma enfermeira e perguntei o que tinha acontecido", relembrou chorando.

