Cenas de nudez de Bruna Marquezine vazam e causam alvoroço

Mais uma vez, a atriz Bruna Marquezine está dando o que falar com a sua personagem Beatriz, em "Nada Será Como Antes" (TV Globo). Isso porque as cenas de sexo da atriz, quando contracena com Daniel Oliveira (intérprete do personagem Otaviano), vazaram na internet nesta segunda-feira, 3, antes de irem para o ar. As imagens tornaram-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Um GIF com as supostas cenas da atriz está sendo compartilhado e arrancando muitos comentários dos internautas. Em nota, a Globo informou que tomará as medidas cabíveis para retirar as imagens da internet e punirá os responsáveis pelo vazamento interno.

OMG! 😱 Cena de Bruna Marquezine nua em série vaza e a Globo vai acionar a justiça! pic.twitter.com/AlueFR9PBd — Fã Clube Mix Tv (@FcMixTv) 3 de outubro de 2016

Vivi para ver os peitos da bruna marquezine.... queria ver ela toda nua.. seguimos na esperança! pic.twitter.com/qnMeP8y6dR — Cara dos nudes (@Ocaradosnudes) 3 de outubro de 2016

"bruna marquezine aparece nua e choca internautas" fiquei chocada pq até o peito dela é lindo — • (@squadgomz) 3 de outubro de 2016

E esse GIF da Bruna Marquezine nua da próxima minissérie... Senhor pq fez só uma dessa ?tinha que ter feito milhões dela poxa 😢😢 — Dani Thedesco☝⚡ (@DanielThedesco) 3 de outubro de 2016

bruna marquezine nua passando na tl de todos para a felicidade de umas pessoas e raiva de outras — thaís (@thhlb) 3 de outubro de 2016

Bruna Marquezine nua pra alegrar esse dia horroroso — Lucão (@lucslucena) 3 de outubro de 2016

adblock ativo