Cena de nudez de Klebber Toledo viraliza nas redes sociais

A cena de nudez protagonizada pelo ator Klebber Toledo na novela global "Eta Mundo Bom", que foi ao ar na noite da segunda-feira, 21, deu o que falar entre os telespectadores nas redes sociais. O personagem dele acabou tendo suas partes íntimas tapadas apenas por folhas.

No Twitter, não faltaram comentários sobre o assunto. "Que homem", disse uma internauta. "Klebber Toledo está passando seminu para alegrar sua noite", brincou outro. "Por mais cenas como essa do Klebber Toledo. Parabéns!", elogiou outra.

To tão molhada q se o Sérgio Moro me ver agora, manda me prender achando q sou a Lava Jato em pessoa. #EtaMundoBom pic.twitter.com/MB5N4tR6hS