Celebridade do Instagram revela verdade por trás do sucesso

Depois de conquistar milhões de seguidores no Instagram e ganhar muito dinheiro com publicidade de marcas, a blogueira australiana Essena O'Neill, de 18 anos, parece ter tido uma espécie de "crise de consciência" e resolveu relatar como funciona a rotina que leva tantas pessoas a sonharem com a vida das musas online.

Essena, que possui 750 mil seguidores no Instagram e tem cerca de 260 mil inscritos em seu canal no Youtube, excluiu mais de duas mil fotos e refez as legendas das imagens que sobraram em seu perfil. Em sua nova descrição, avisou aos fãs: "Social Media Is Not Real Life" (Mídia Social Não É A Vida Real).

A blogueira contou que quase nada do que se vê nas redes é real. Ela confessou ter sido paga para usar roupas, biquínis, produtos de beleza, entre outras coisas, que virassem desejo de consumo para suas seguidoras. Também admitiu quase sempre usar editor de imagens nas fotos.

Em recentes postagens, Essena diz estar passando por um momento de redescoberta e que não vê problema em ganhar dinheiro divulgando marcas, mas não concorda em fingir mais para as pessoas que não está sendo paga por isso.

"Eu acho que estou no lugar de auto-descoberta (descobrindo, sem dúvida) e que alguns podem dizer é uma crise de identidade ou um colapso mental", escreveu ela em uma das postagens.

Confira algumas das fotos que Essena O'Neill refez as legendas:

"Me pagaram 400 dólares para postar um vestido. Isso foi quando eu tinha uns 150 mil seguidores. Com meio milhão, eu sei de várias marcas online que pagam até 2 mil por post. Não há nada de errado em aceitar acordos de marcas. Eu só acho que isso deve ser aberto ao conhecimento. Esta foto não tem substância, [o vestido] não foi feito através de uma fabricação ética (eu não sabia na época). Mídias sociais não são reais. Este é o meu ponto. Esteja atento ao que as pessoas promovem, questione você mesmo, qual é a intenção atrás da foto?"

"Não é a vida real - tirei mais de cem em poses similares tentanto fazer com que meu estômago ficasse bem. Quase não comi neste dia."

"Por favor, dê like nesta foto, eu me maquiei, enrolei meu cabelo, vesti um vestido apertado, usei uma bijuteria desconfortável... Tirei 50 fotos até que tivesse uma que achei que você fosse gostar, então editei este selfie com toneladas de aplicativos apenas para que eu pudesse me sentir aprovada socialmente por você."

"Por favor, valide meus esforços para parecer sexy com minha bunda sendo o foco desta foto". Eu gostaria que alguém tivesse me chacoalhado e me dito que aos 16 eu tinha muito mais do que minha sexualidade. Isso era tudo que eu pensava que os outros queriam, isso é o que gera likes e era isso que eu achava legal. Não há nada legal nisso. Esta é uma foto tirada para ganhar likes. Não há nada inspirador nisso. A mídia social é uma ilusão."

"Não há nada de zen em tentar parecer zen, tirar uma foto tentando ser zen e promovendo isso no seu Instagram."

