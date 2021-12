Cauã Reymond beija colega de elenco e sai com dançarina

Cauã Reymond está em uma fase de romances. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, na sexta-feira, 23, ele foi visto aos beijos com a colega de elenco, Bruna Linzmeyer, durante uma festa da novela global "A Regra do Jogo". O evento aconteceu na roda de samba do Pagode do Galo, em Curicica, no Rio de Janeiro.

Já na semana passada, Cauã foi visto em uma festa no Leblon com a dançarina do "Domingão do Faustão" Aline Riscado. Procurada pela publicação, ela negou o envolvimento. "Estou focada no meu trabalho, não tenho tempo para festas. O último evento que fui no Rio foi o 'Rock in Rio'. Não vou à Zona Sul há anos", disse.

Ambas as moças terminaram relacionamentos longos recentemente. Bruna namorava o ator Michel Melamed há quatro anos e Aline era casada com o empresário Rodrigo Riscado há sete.

O ator está solteiro desde o fim de seu casamento com Grazi Massafera, em 2013. A relação, que durou seis anos, gerou Sofia, de 3 anos.

