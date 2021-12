Caso de Elize Matsunaga ganhará série documental na Netflix; veja trailler

Considerado um dos crimes mais bárbaros do Brasil na última década, o caso envolvendo o empresário Marcos Kitano Matsunaga e sua ex-esposa, Elize Matsunaga, ganhará uma série documental na Netflix. O trailer da obra "Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime" foi anunciado na terça-feira, 15, com data de lançamento prevista para 8 de julho.

A série documental é da produtora Boutique Filmes, em parceria com a Netflix, com direção de Eliza Capai, roteiro de Diana Golts e participação da jornalista investigativa Thaís Nunes.

Pela primeira vez desde o ato criminoso, cometido em maio de 2012, a ré confessa quebrou o silêncio em entrevista para a plataforma de streaming. “Ainda não sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele gatilho”, revela Elize Matsunaga, mais de nove anos após o assassinato e esquartejamento do marido.

O trailer divulgado nesta terça, traz depoimentos de Elize, familiares e colegas dela e da vítima, além de especialistas que acompanharam as investigações, a exemplo de jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais.

A série contará com quatro episódios estimados em 50 minutos. O projeto contextualiza o passado de Elize, de sua infância em Chopinzinho, pequena cidade do Paraná, até o conturbado relacionamento com o empresário antes do assassinato.

A obra também traz os detalhes que sucederam o fato, desde tentativas de acobertamento do crime, passando pela confissão, prisão, julgamento em 2016 e também saídas temporárias, que foram acompanhadas pela equipe de filmagem.

"Senti uma responsabilidade moral muito grande em dirigir essa série. Não só pela família do Marcos e pelos amigos que sofreram com essa tragédia, mas também pela família da Elize, pessoas que não sabiam de nada daquilo, mas que também sofrem as consequências até hoje”, contou a diretora Elize Capai.

