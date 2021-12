Casamentos secretos viram nova moda entre celebridades

Ashton Kutcher escolheu um lugar chamado "O Jardim Secreto", Brad Pitt e Angelina Jolie esconderam as notícias sobre suas núpcias durante dias, e Jennifer Aniston disse o "sim" em seu próprio quintal.

O casamento-surpresa de Jennifer com Justin Theroux nesta semana marcou a terceira ocasião recente na qual grandes astros de Hollywood conseguiram driblar o circo midiático para oficializar seu enlace.

As cerimônias discretas contrastam e muito com os casamentos suntuosos das celebridades do passado. "As celebridades, como todo mundo, vivem em um mundo moderno midiático. É extremamente difícil para elas preservar a privacidade", disse JD Heyman, vice-editor da revista de famosos People.

Jennifer teria dito a seus 70 convidados que daria uma festa de aniversário para o ator e roteirista Theroux na noite de quarta-feira no jardim da casa que compartilham em Bel-Air, bairro abastado de Los Angeles.

O acontecimento teve um clima muito diferente de seu casamento com Brad Pitt em agosto de 2000, que ocorreu no alto de uma colina de Malibu com quatro bandas, um coral gospel, fogos de artifício e um custo estimado em 1 milhão de dólares.

Pitt também preferiu um tom mais sóbrio quando se casou com Angelina Jolie em uma capela da propriedade francesa do casal em agosto de 2014. Seus seis filhos eram os convidados principais.

A longamente aguardada boda de Pitt e Angelina fez a mídia ir até a Índia e a África durante anos na esteira de boatos sobre uma cerimônia. Quando finalmente fez seus votos, a dupla conseguiu segurar a notícia durante cinco dias.

Mais recentemente, a festança de George Clooney e Amal Alamuddin em Veneza, em setembro passado, se destacou como um evento à moda antiga, no qual o casal e seus amigos de Hollywood foram assediados por hordas de jornalistas em barcos.

No mês passado, o ator Ashton Kutcher, do seriado "Two and A Half Men", escolheu um final de semana tranquilo do Dia da Independência norte-americano para se casar com a também atriz Mila Kunis em um pomar particular na Califórnia chamado "O Jardim Secreton".

Como Pitt e Jennifer, foi o segundo matrimônio de Kutcher, cujo casamento de sete anos com Demi Moore terminou em divórcio em 2013. "Ele tinha sido casado de maneira muito pública com uma pessoa muito famosa. Qualquer impulso que possam ter tido de fazer algo mais público provavelmente foi repensado", disse Heyman.

adblock ativo