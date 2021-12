Casamento de Marcos Pasquim chega ao fim

Marcos Pasquim é o mais novo solteiro da praça. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o casamento do ator com a empresária Lucienne Moraes chegou ao fim há cerca de um mês. A assessoria do galã confirmou a separação nesta terça-feira, 4, mas não revelou o motivo.

O casal oficializou a relação em março do ano passado, mas estava junto desde 2012.

