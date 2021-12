Casamento de Gisele e Tom Brady está em crise, diz revista

Parece que o casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady não vai nada bem. De acordo com a revista "Ok Magazine", fontes afirmam que, apesar das declarações de amor nas redes sociais, na intimidade, o casal estava brigando constantemente. A última discussão teria sido depois do aniversário do atleta (3 de agosto) e que após isso eles estariam pensando em por um fim na relação.

"As coisas entre Tom e Gisele estão desgastadas há muito tempo", afirmou uma fonte, revelando que Gisele estaria até cogitando passar uma temporada no Brasil, longe do marido, para pensar na relação.

Sem citar exemplos, uma outra fonte teria revelado à revista que os motivos das brigas são os mesmos há anos.

Ainda segundo a publicação, caso ocorra o um divórcio, o jogador do New England e da modelo terão que dividir um patrimônio de aproximadamente US$ 460 milhões.



Tom e Gisele estão juntos desde o final de 2006. Eles se casaram em 2009 e são pais de Benjamin, de 5 anos, e de Vivian, de 2.

Confira a mensagem que Gisele postou para Tom, no dia de seu aniversário:

