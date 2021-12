Casal de ex-BBBs revela aventuras sexuais em avião

Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser fizeram um ensaio sensual para o Paparazzo que será publicado neste domingo, 12, Dia dos Namorados. Nos bastidores da publicação, o casal revelou que já tiveram relações sexuais em lugares inusitados. De acordo com o casal, o local que chamou mais atenção em todas as aventuras foi no avião.



"O 'Seu Salgadão' vai matar ela, mas eu tenho que falar", disse ele, referindo-se ao pai da noiva, Luis Carlos.

Ainda segundo os ex-BBBs, com eles não tem essa de dar uma fugidinha para o banheiro, a coisa acontece na poltrona mesmo.

"Estávamos só eu e ela na poltrona, sem ninguém do lado, daí jogamos uma blusa por cima e começou o pega. Só que o comissário passou na hora, viu o movimento estranho e deu aquela olhada para gente tipo, 'vamos parar? Já deu' (risos). O bagulho já tinha esquentado, mas tivemos que brecar a situação", relembrou.

Mesmo tímida, Kamilla ainda completou: "A gente tentou fazer, mas não conseguiu, né? Fomos interrompidos". Para o casal, a relação sexual fora dos rotina é uma especie de regra.

"Para nós é uma coisa muito natural. A gente não se programa para fazer essas coisas. Estamos no ambiente e, de repente, bate aquela vontade louca e a gente resolve", afirma.

Eliéser contou também como imagina Kamilla no quesito fetiche: "Kamilla de lingerie e as asas da Victoria's Secret'', disse.

Por conta de todas as aventuras sexuais praticadas pelo casal, é difícil ter algum fetiche pendente. Para Kamilla, precisaria ser algo que tivesse relação com a água. "Gosto de fazer na banheira, no mar, na piscina. Tenho vontade de fazer sexo numa cachoeira, por exemplo, no meio do mato, acho que deve ser bem selvagem", conta

Diferente de Kamilla, Eliéser já tem um cenário pronto na imaginação: "Já transamos em várias situações diferentes e, em cada uma delas, a Kamilla se porta de uma forma, então fetiche para mim teria que ser uma coisa muito fora do comum, porque nossa vida sexual já tem essa pegada meio louca. Acho que eu gostaria de ver a Kamilla só de lingerie e com aquelas asas enormes da Victoria's Secret, vindo para cima de mim", entrega.

