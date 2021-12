Casal de ex-BBBs celebra aniversário do filho em festa avaliada em R$500 mil

O casal de ex-BBB's, Adriana Sant'anna e Rodrigão, comemoram na próxima semana o 1º aninho do herdeiro Rodriguinho. A festa, que terá tema de realeza, está avaliada em R$500 mil.

Em sua conta oficial do Instagram, Adriana postou fotos ao lado do marido e do filho para lembrar aos convidados a chegada da festa. "O príncipe Rodrigo convoca todos para o Reinado que esta chegando na próxima semana!!!", escreveu ela.

O príncipe Rodrigo convoca todos para o Reinado que esta chegando na proxima semana!!! 😩👑 #ObrigadaSenhorPelaMinhaFamilia 🙏🏻✨ #ReinadoDoRodrigo #UmaHistoriaComeçouAserContada.. Uma foto publicada por ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mariana (@santanaadriana) em Fev 4, 2017 às 6:39 PST

adblock ativo