Casal da série "Game Of Thrones" se casa na vida real

Aconteceu neste sábado, 23, em Aberdeen, na Escócia o casamento do ator Kit Harington com a atriz Rose Leslie, intérpretes do casal Jon Snow e Ygritte no seriado da HBO, "Game of Thrones". Após o tão esperado "sim", os noivos e convidados seguiram para o Castelo de Wardhill, da família da noiva.

Entre os convidados não podia deixar de contar com a presença do elenco da produção épica, como Emilia Clarke, interprete da Daenerys Targaryen mãe dos dragões, Sophie Tuner, que interpreta a Sansa Stark, atual rainha de Winterfell, Maisie Williams, que interpreta Arya Stark e Peter Dinklage, responsável pelo personagem de Tyrion Lannister.

Harington e Leslie, de 31 anos, se conheceram em 2012 no set da série, mas o relacionamento só se tornou público em 2016 e o noivado foi oficializado de forma peculiar por meio de um anúncio divulgado no jornal britânico “The Times”.

O casal fez um anúncio no jornal The Times para confirmar o casamento

