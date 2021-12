Casa de Anitta é invadida por suposto fã

Depois do atentado contra a ex-modelo e apresentadora Ana Hickman, a casa da cantora Anitta foi invadida por um suposto fã, na noite desta segunda, 24, no Rio de Janeiro. Apesar do grande susto, o rapaz não estava armado e não houve feridos. O rapaz entrou no condomínio da artista pela portaria em um carro de luxo.

Anitta se mudou recentemente para este condomínio de luxo que fica na Barra da Tijuca. De acordo com o colunista Bruno Astuto, da Época, o homem teria vindo do sul para conhecer a cantora pessoalmente, mas se passou por outra pessoa para ter acesso. Ao tocar a campanhia, foi recepcionado por Mirian Macedo, mãe de Anitta.

Através de nota, a assessoria da artista comentou que o homem: "começou a se declarar e depois a xingar Anitta, dizer palavras desconexas". Assustada, ela registrou boletim de ocorrência em uma delegacia do bairro. "Felizmente, tudo foi esclarecido com o apoio da polícia e da segurança do condomínio", disse.

O atual affair de Anitta, o ator Pablo Morais, também estava no local e acompanhou a situação.

