Carro da atriz Fabiana Karla é alvo de tiros no RJ

O carro da atriz Fabiana Karla foi alvejado por tiros na noite do último sábado, 8, na comunidade do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a atriz voltava de um aniversário, mas errou o caminho ao retornar para o Rio (capital) e foi surpreendida pelos bandidos. Fabiana não teve ferimentos.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).

