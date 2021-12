Carol Nakamura vai participar de novela

Carol Nakamura se garantiu no elenco fixo da novela "Sol Nascente", próxima novela das 18h, da Rede Globo. A ex-bailarina do Faustão é formada em teatro e já participou de peças no Rio de Janeiro.

Nakamura vai interpretar Alice, melhor amiga de Yumi, que será vivida por Daniele Suzuki. Ainda não há informações sobre a trama, mas o elenco ainda tem Giovanna Antonelli, Rafael Cardoso Letícia Spiller, Bruno Gagliasso, Juliana Alves, Marcelo Mello Jr., Marcelo Faria e Francisco Cuoco, dentre outros.

