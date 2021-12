Carol Celico pede parte de patrimônio de Kaká após divórcio

Após anunciar separação por rede social, Carol Celico e Kaká estariam tendo uma grande divergência quanto aos valores financeiros do divórcio. A informação é da coluna Terraço Paulistano, da Revista Veja São Paulo, desta semana.

Segundo a publicação, além da pensão alimentícia das crianças, a empresária estaria exigindo que o jogador do Orlando City divida com ela parte do patrimônio dele. Mas como eles se casaram com separação total de bens, Kaká concorda apenas com a pensão dos filhos e dar uma pensão, por cerca de três anos, para sua ex-esposa.

Desde o ano passado, o relacionamento complicado de Kaká e Carol Celico tem ficado em evidência. O casal planejava renovar os votos em dezembro, com uma festa de cinco dias, mas acabou divulgando que haviam se separado novamente.

