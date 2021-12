Carol Celico anuncia que vai se divorciar de Kaká

Depois de quase 10 anos, termina o casamento entre a empresária Carol Celico e o jogador Kaká. Em comunicado divulgado no Instagram, Carol diz que foi a decisão mais difícil de sua vida. "Dessa vez estamos há algum tempo superando o processo mais dolorido que é a separação. Não foi uma decisão fácil, e ela vem com desdobramentos delicados e um processo de luto", disse.

Eles já enfrentaram duas crises e se separaram oficialmente no ano passado, mas retomaram a relação um mês depois.

A notícia chegou pouco depois do anúncio da renovação dos votos do casal, em festança que duraria cinco dias no dia 8 de dezembro em Fernando de Noronha.

Leia o comunicado na íntegra:

"Uma das decisões mais difíceis da nossa vida é escolher se queremos andar juntos, ou separados. Decisões que influenciam outros, que interferem em mais vidas, que impactam na nossa vida e na nossa memória para sempre.

Foram 13 anos juntos, muitas emoções, muitas historias, muitos momentos bons e ruins que superamos sempre juntos. E o mais importante, as duas vidas únicas e tão especiais que ganhamos com esses 10 anos de casados.

Dessa vez estamos há algum tempo superando o processo mais dolorido que é a separação. Não foi uma decisão fácil, e ela vem com desdobramentos delicados e um processo de luto.

Peço a colaboração da imprensa nas notas que virão. Peço a compreensão dos seguidores, fãs, admiradores para que não julguem, não lancem comentários com a pequena percepção da minúscula parte das nossas vidas que se tornou publica.

Se nem mesmo a família ou amigos mais próximos conseguiriam decifrar, como os que observam de longe irão?

Somente eu e o Kaká sabemos da verdade da nossa distancia e diferenças, talvez normais ou comuns, mas não possíveis de solucionar depois de inúmeras tentativas, durante um longo período de tempo.

A historia que formamos lado a lado foi única, bem sucedida, e ficará para sempre conosco. Sempre o respeitarei e admirarei em todas suas virtudes. Manteremos um bom relacionamento, de carinho e estima. Desejo felicidade para nós, como família que sempre seremos, e sabedoria para caminharmos sempre em frente."

adblock ativo