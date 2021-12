Carol Castro começa projeto de vida saúdavel

Carol Castro resolveu começar, nesta quinta-feira, 24, um projeto de vida saudável. A atriz, que já exibe uma boa forma, pretende se dedicar mais aos exercícios e estar em contato com a natureza.

Em seu perfil no Instagram, ela contou aos seguidores a atividade desta manhã. ""Hoje eu começo um projeto em busca de uma vida mais saudável. E nada como começar fazendo um treino de stand up saindo da praia do cachorro até a praia da Conceição. Além de me exercitar ainda tive oportunidade de ver várias espécies de peixes nessa água cristalina...! #vivaintegralmente #projetovidaintegral #nesfitparabeber".

Uma foto publicada por Carol Castro (@castrocarol) em Set 24, 2015 às 7:48 PDT

adblock ativo