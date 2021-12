''Carnaval precisa de muito dinheiro", diz empresário

O empresário José Victor Oliva, ex-marido da ex-jogadora de basquete Hortênsia, conhecido na década de 80 como o "rei da noite", precursor do modelo de camarote vigente, quando criou o camarote da Brahma, o Número 1, no Rio de Janeiro, há mais de duas décadas, esteve na noite desta terça-feira no camarote de Lícia Fábio quando observou pela primeira vez o Carnaval da capital baiana. Em breve bate-papo com A TARDE, Oliva se disse favorável ao modelo de patrocínio adotado pela prefeitura de Salvador, defendeu a classe empresarial e criticou a corrupção dos políticos.

Já conhecia o Carnaval de Salvador?

Não conhecia, primeira vez, cheguei hoje e estou aqui apaixonado. Vou subir nos trios do Carlinhos Brown e do Moraes.

Você criou o modelo de camarote vigente, como foi isso e qual o segredo para dar certo?

Fui eu quem criou mas tem gente que faz muito bem. Foi a Brahma que queria fazer um evento para seus diretores, no Verão, trazendo atores, atrizes, esportistas, modelos, que é o modelo que temos até hoje. O camarote é um cuscuz, tem que ter de tudo: pirão, tem que ter galinha, camarão, tem que ter politico também, lógico, mas dos bons.

O que você acha do modelo de patrocínio adotado pela prefeitura de Salvador, no caso, da cervejaria Schin, no qual só se pode vender essa marca na rua? Há quem ache discutível não ter outra marca na rua...

Eu acho que está certo. Acho que a cervejaria fez um acordo e tem que ser cumprido, está certo. Veja, eu discordo dessa polêmica, a cervejaria faz esse trabalho também para o poder público, de dar visibilidade à festa, de pagar as coisas... é assim o mundo inteiro, em Nova Iorque, na Europa. Os patrocinadores têm que ter alguma vantagem.

Qual é o limite entre o Carnaval do povo, do poder público e do empresário?

O Carnaval é do povo. Mas o Carnaval precisa de muito dinheiro. E não acho certo o estado ou qualquer governo colocar tanto dinheiro, não acho. O caminho é mesmo fazer a parceria público-privada. Veja o Réveillon de São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, acontecem assim. As Olimpíadas tem que ser assim, quem tem que por dinheiro são as grandes empresas. Eu aprovo totalmente essa forma de parceria que está sendo feita aqui no Carnaval.

Você citou as Olimpíadas, como acha que o governo deveria agir?

Olha, eu particularmente, nunca trabalhei com governo. Não tenho paciência pra esse tipo de modelo. Eu trabalho com concorrentes... as corporações têm uma gestão muito difícil, qualquer centavo é ponto de competição. Bem, estamos vivendo uma crise. O que eu acho é que a gente não pode confundir austeridade com precariedade. O problema e que nós estamos numa crise, temos de ser austeros, mas não podemos ser precários.

Estamos sendo precários?

Acho que estamos passando por uma revolução, principalmente contra a corrupção. Acho que todos os políticos corruptos deveriam ser pendurados aqui no circuito Barra-Ondina. O problema não é o Carnaval, nem a Olimpíada, a Copa do Mundo... o problema é o desvio de verba da Petrobras, do BNDES... Esse é o problema que nos tirou milhões. Nós estamos aqui falando de Carnaval, que é o que? R$ 20 a 35 milhões? Entende, isso não é nada diante do que foi desviado. Mas acho que essas festas devem pertencer cada vez mais às empresas e temos que perpetuar modelos cada vez mais democráticos. Sou entusiasta do que é certo. Acho que a livre iniciativa deveria estar em qualquer lugar. Se você não é correto, você não pode estar em nenhum lugar.

A classe empresarial tem seus interesses e quase sempre é vista como vilã...

Particularmente fico muito à vontade porque sempre paguei todos meu impostos. Acho caro, aviltante, mas sempre paguei. Agora, o governo tá indo cada vez mais para o lado que as pessoas se perguntam assim: pra que eu pago essa porra? Os empresários sempre tão taxados como reacionários, maus. Eu sempre falo: pode falar o que quiser de mim, mas eu digo que é difícil você ser eu. Quando chega o fim do mês eu pago uma puta conta. Tenho sete empresas com mais ou menos 800 funcionários.

Você ainda se considera o rei da noite?

Nunca me considerei, isso é besteira. Nunca levei a sério isso... acho que: puxa o saco, puxa o tapete.

