Carlinhos Maia será tema da Império da Casa Verde no Carnaval 2021

O Carnaval mal acabou e um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, Carlinhos Maia, já está a todo vapor para o próximo. O influenciador acabou de aceitar o convite da escola de samba Império da Casa Verde para ser tema do Carnaval 2021.

“Estou muito emocionado e lisonjeado com esse convite. Sempre gostei muito de Carnaval e vejo como as pessoas dão o sangue pelas escolas do coração. Vai ser um sonho participar de tudo isso e estou pronto pra dar o meu melhor pela Império”, afirmou o influenciador.

A escola paulistana vai contar a história de vários influenciadores, antes mesmo do digital, começando por Jesus Cristo.

