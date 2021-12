Carla Perez se mudou com os filhos para os EUA

A apresentadora Carla Perez se mudou com os filhos para os Estados Unidos. De acordo com o colunista Leo Dias, ela pretende morar um ano em Orlando. O marido da ex-dançarina do É o Tchan, Xanddy, deve continuar no Brasil por conta dos shows que tem agendado no país. Ele vai ficar indo e voltando para ver a família.

Ainda segundo o colunista, Carla não fala abertamente sobre a mudança. O motivo do segredo e da decisão de mudança de ares não foram revelados. Carla, Xanddy e os filhos Victor e Camilly costumam viajar com frequência para os Estados Unidos para passar férias.

Há dois dias, a cantora postou em seu perfil no Instagram uma foto dela com o passaporte com a legenda: "Vamos trabalhar", além de ícone de avião e a sigla BR (em referência ao Brasil). Essa postagem pode ser uma indicação de que ela estaria voltando para o país.

Carla é apresentadora do programa infantil Clube da Alegria da TV Aratu.

Vamos trabalhar!!!! ✈️🇧🇷 Uma foto publicada por 💖CARLA PEREZ💖 (@carlaperezcpx) em Mar 7, 2016 às 5:55 PST

