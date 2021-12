Carla Perez exibe corpão e ganha elogios

Carla Perez fez a festa dos seguidores no Instagram na tarde desta quarta-feira, 2. A apresentadora postou uma imagem exibindo o corpão em uma praia de Natal, onde o marido Xanddy se apresenta com o Harmonia do Samba. " "Já em #NATAL. Entrando no clima para o #Carnatal #MEUeSEU amanhã com o #HarmoniaDoSamba vai ser #DaqueleJeito", escreveu a ex-loira do Tchan na legenda.

O corpão, aos 38 anos e dois filhos, ganhou elogios. "Linda como sempre!!! Afinal quem é rainha nunca perde a majestade!", postou uma seguidora. "Q corpo é esse hein mãe? Perfeita e linda, assim vc mata os invejosos de plantão. Te amo, disse outro. "Gostosa" e "Maravilhosa" foram os adjetivos bastante utilizados nos comentários da imagem.

