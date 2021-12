Carla e Xanddy comemoram aniversário de casamento com filha

Carla Perez e Xanddy comemoraram 14 ano de casamento em pleno show de Ariana Grande, domingo, 25, em São Paulo. Tudo por que eles levaram a filha mais velha, Camilly Victoria, para o show. "Em êxtase até agora! Tudo por ela. Níver de casamento no show da cantora Ariana Grande. Filha feliz, os pais mais felizes ainda", escreveu Carla em uma rede social.

Xanddy também publicou uma imagem do show da cantora. "Começando as comemorações por São Paulo. Presente pra filha também. Ela disse que tem direito porque no casamento estava na barriga da mamãe", disse o cantor do Harmonia do Samba. Além de Camilly, os dois são pais de Victor Alexandre, 11 anos.

