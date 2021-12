Cardi B ganha presente de quase R$ 5 milhões do ex-marido

A rapper americana Cardi B comemorou o aniversário de 28 anos com uma festa luxuosa em Las Vegas, nos Estados Unidos, com direito a muita dança e notas de US$ 1 voando durante a celebração. Offset, ex-marido da cantora, apareceu na festa com um carro Rolls-Royce com detalhes personalizados.

Nas redes sociais, Cardi B foi um dos assuntos mais comentados. No Instagram, Cardi B agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho no dia do aniversário de 28 anos dela.

Na cadeirinha de bebê no banco traseiro, foi bordado o nome de Kulture, filha do casal. O veículo está avaliado em quase R$ 5 milhões.

Veja o vídeo da reação da cantora:

Offset apareceu de surpresa na festa de aniversário da Cardi, a presenteou com um carro Rolls Royce e fez a galera gritar “volte com ele” #HappyBirthdayCardiB pic.twitter.com/9ADiEFaHFh — Cardi B Brasil (@CardiBBR) October 11, 2020

