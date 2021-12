Cantores sertanejos e de forró são proibidos de ostentar nas redes sociais após ação da PF

Os artistas de forró e sertanejo foram proibidos por seus empresários de ostentarem nas redes sociais suas mansões, carros de luxo e viagens milionárias. A decisão foi tomada, após a banda Aviões do Forró ter sido alvo da Polícia Federal por fraude de R$500 milhões no Imposto de Renda.

De acordo com a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, os empresários se mostraram apreensivos com a operação da PF, que também investiga empresas nas áreas de shows e eventos.

A operação, que foi nomeada de “For All” também investiga lavagem de dinheiro e sonegação. Mais de R$300 milhões já foram identificados e a Justiçã Federal decretou apreensão de veículos e bloqueio de imóveis das pessoas investigadas

