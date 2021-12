Cantores baianos realizam show beneficente em prol das vítimas de Moçambique

Como forma de ajudar e contribuir para as vítimas que foram atingidas pelo ciclone Idai, em Moçambique, no dia 14 de março, produtores e artistas baianos realizam, neste sábado, 6, o show beneficente 'Nós Somos Moçambique', na Praça Tereza Batista, localizado no Centro Histórico.

Entre as atrações do evento estão Dão Black, Lazzo, Wil Carvalho, Wilson Carvalho, Rafique Nasser, Pablício Pablues, Tonho Dionorina, Patiño, Aloísio Menezes, Juliana Ribeiro e João Teoria.

O ingresso será disponibilizado através da doação de 800g de leite em pó que poderá ser trocado a partir das 14h no posto de atendimento do movimento disponível na praça.

A arrecadação dos donativos acontecem até o dia 5 de abril, também nos Museus da Dimus/IPAC, Museu Carlos Costa Pinto, no Conjunto Pirajá I e no Centro de Artes Humanidades e Letras da UFRB, em Cachoeira.

