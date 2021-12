Cantora Simone lamenta confusão durante show em Pernambuco

A cantora Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, lamentou a discussão que teve com um homem durante seu show na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Em nota, ela se desculpou pela forma que reagiu ao defender uma fã que foi agredida pelo rapaz.

Confira a nota na íntegra:

"Eu e minha irmã trabalhamos muito para ter o nosso trabalho reconhecido pelo público e mídia e sempre fomos nós mesmas. Nunca deixamos de ser pessoas comuns que falam o que pensam e agem com total transparência. Somos duas pessoas do povo, as 'coleguinhas' do público. Durante o evento, eu tive de parar por conta de algumas brigas que aconteceram, mas só perdi o controle porque também fui desrespeitada, com um gesto obsceno do homem que estava a frente do palco. Não consegui disfarçar o meu desconforto. São pessoas que foram para se divertir e, para mim, nada justifica tal situação. Foi difícil, pois eu não me sinto diferente por estar no palco, mesmo sendo uma pessoa pública. Fiz o que muita mulher faria no meu lugar tentando dizer que isso é covardia, mas perdi a razão ao me comportar da mesma forma que ele. Peço desculpas a todos os meus fãs pelas minhas palavras."

