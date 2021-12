Cantora Pitty anuncia que está grávida do primeiro filho

A cantora baiana Pitty, 38 anos, anunciou em seu site que está grávida do primeiro filho, fruto da união com o músico Daniel Weksler, 30 anos, baterista da banda NX Zero. Por conta dos cuidados com a gestação, a cantora cancelou a primeira apresentação no projeto Nivea Rock Brasil marcada para o domingo, 3, em Porto Alegre.

A artista lamentou o cancelamento do show e disse ser recomendação médica. "O ritmo da estrada é muito pesado, muitos voos, longas viagens de ônibus, tudo muito puxado mesmo. Então para minha proteção e a do bebê, meu médico recomendou (meio que me obrigou porque sou teimosa) a fazer repouso total", escreveu.

Ainda disse que, eles desejavam ser pais, mas devido a agenda adiaram os planos. "Era uma coisa que eu e Dani queríamos muito, por causa dos compromissos assumidos adiamos, mas aconteceu. Tô aqui, gravidinha e muito feliz com a expectativa dessa nova aventura" , disse a artista.

O casal está junto há dez anos. Em 2008, ela sofreu um aborto espontâneo no terceiro mês de gestação.

adblock ativo