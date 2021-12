Cantora nega ser pivô da separação de Joelma e Chimbinha

A cantora paraense Gina Lobrista negou neste domingo, 11, ser o pivô da separação de Joelma e Chimbinha. "Nunca o vi pessoalmente, a não ser naquele dia da gravação do DVD deles e também quando tinha 17 anos. Ele nunca me ligou, mas pedi muito a Deus para que o Chimbinha me ligasse. Eu queria muito uma resposta dele para saber o porquê de envolver o meu nome", afirmou Gina no programa "A Hora do Faro", da Rede Record.

Ela revelou que recebeu ameças após os boatos de que seria a reponsável pelo fim do casamento do casal de músico, anunciado em agosto. ""Chegaram a publicar que eu tinha um caso [com o Chimbinha]. Eu fiquei muito triste quando li no site. Isso [os boatos de que fui pivô da separação] tem me magoado muito. São coisas muito pesadas que eles colocam (sic). Eles dizem 'cuidado que, a qualquer hora, sairá um tiro que você não sabe de onde [virá]'", disse.

