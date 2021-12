Cantora Millane Hora anuncia saída da Timbalada pelo Instagram

A cantora Millane Hora, que dividia os vocais da Timbalada com Denny, anunciou na manhã desta quarta-feira, 7, a saída do grupo. O motivo, acredita ela, é que Carlinhos Brown, dono da Timbalada, acha que a artista não se encaixa no novo formato pensado para a banda. "Carlinhos Brown, criador e dono da banda, decidiu dar um novo formato à Timbalada, e acredita que eu não me encaixo nele, nesse novo formato", afirmou ela.

O comunicado foi feito no perfil dela no Instagram. Na postagem, ela afirma ainda que fez a última apresentação à frente da Timbalada, na noite desta terça, 6, em Alagoas, terra natal da artista.

E mais: que ela sabia que sairia da banda há mais de um mês. "Soube que isso aconteceria, mas como tinha de ser, me dediquei de corpo e alma aos últimos shows e momento e foi maravilhoso! O último show pintada foi emocionante sob vários aspectos!", escreveu.

Millane, para quem não lembra, sofreu muita rejeição no começo de sua trajetória na banda baiana, com alguns fãs fazendo protesto contra a artista no grupo nas redes sociais e nos ensaios de verão de 2016/2017, quando ela foi apresentada como nova vocalista do grupo. Ela chegou a ser vaiada na estreia.

Em nota emitida à imprensa, a assessoria da banda oficializou a saída da cantora. Leia na íntegra:

"A Timbalada confirma a saída de Millane Hora da banda. A empresa agradece o período que a cantora compartilhou seu talento como a voz feminina do grupo e deseja sorte e sucesso na carreira da artista."

