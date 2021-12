Cantora Lexa sofre tentativa de sequestro em São Paulo

A cantora Lexa, dona do single "Movimento", sofreu uma tentativa de sequestro na madrugada desta sexta-feira, 24, em São Paulo. De acordo com o site do Extra, a assessoria da cantora informou que o caso aconteceu por volta da 1h da manhã, quando a cantora deixava um estúdio de televisão após participar de uma gravação.

No momento, ela estava em um carro disponibilizado pela emissora, quando foi perseguida e interceptada por dois veículos.

A funkeira avisou a mãe pelo Whatsapp e ela alertou a emissora. Os funcionários da empresa de comunicação conseguiram acionar a polícia. Os suspeitos fugiram assim que os policiais localizaram o carro onde a cantora estava.

Com o ocorrido, a mãe de Lexa, que também é sua empresária, tomou algumas providências. "Vamos contratar segurança e ela vai andar agora em carro blindado", informou para o Extra.

A assessoria de Lexa informou à imprensa que, apesar do que aconteceu, a cantora vai seguir normalmente com sua agenda de shows.

