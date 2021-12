Cantora gospel passa por cirurgias de cinco horas e é sedada na UTI após acidente

A cantora Amanda Wanessa, que sofreu acidente de trânsito nesta segunda-feira, 4, envolvendo um carro e dois caminhões na PE-60, foi sedada e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após cirurgias, uma delas de 5 horas, afirmou Denilson Santos, produtor e irmão do marido da cantora, nesta terça-feira, 5.

Segundo informações do G1, a artista está internada no Hospital Português, no Recife. O produtor explicou que Amanda Wanessa passou por um cirurgias após ter várias fraturas. A assessoria da cantora apontou que ela passou por procedimentos na cabeça, na perna e no braço. "Hoje ela está melhor do que ontem [segunda]. [...] Ontem foi uma cirurgia complicadíssima, foram cinco horas de cirurgia na cabeça", contou Santos.

"Ela está sedada, no quarto da UTI e esperando 24 horas para ver a reação do medicamento e da cirurgia [...] Foi um hematoma [que ela teve] na cabeça, teve que tirar o sangue que estava na cabeça", disse.

Mel, filha de 6 anos da cantora, também foi internada na unidade e, segundo Santos, também passou por cirurgia. "Ela se machucou na altura do ombro. Já está no quarto, está bem também", disse. O Hospital Português não divulgou boletim médico sobre o estado de saúde das duas.

Além da cantora e da filha, o pai da artista e uma amiga deles estavam no veículo. Ambos passam bem, segundo Santos, e já tiveram alta. O marido de Amanda Wanessa não estava no veículo.

