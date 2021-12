Cantora deixa XCalypso após briga com Ximbinha

Com menos de seis meses de grupo, a cantora Thábata Mendes deixa a XCalypso, nova banda do ex-marido de Joelma, Ximbinha. A notícia foi divulgada no perfil do Facebook da artista.

Segundo o jornal Extra, a decisão teria vindo depois que a loira teve uma briga com o guitarrista. O desentendimento teria acontecido após um show. Entusiasmada com a presença de fãs na frente do camarim, a cantora foi atendê-los e acabou demorando. Irritado, Ximbinha "arrastou" a banda e foi embora do local, deixando Thábata sozinha.

A situação foi o estopim para o fim da parceria com Ximbinha, já que a cantora também seria maltratada pelo colega de palco, de acordo com uma fonte do jornal Extra.

"Tudo o que foi publicado sobre ele é a mais pura verdade. A situação ficou insustentável para ela, que já vinha planejando isso há algum tempo. Eles tiveram uma briga horrível no último show. Ele vive bêbado", disse uma fonte ao jornal.







