Cantora Carla Visi fala sobre conscientização ambiental em show beneficente

A cantora, gestora ambiental e jornalista, Carla Visi apresenta nos dias 21 e 22 de abril uma palestra musical em comemoração ao Dia Mundial da Terra. Para participar, basta se inscrever no site do evento.

Beneficente, a palestra terá como tema principal "A Canção da Natureza e Natureza da Canção", onde a artista estará acompanhada do violonista Rudnei Monteiro e irá mesclar falas sobre conscientização ambiental e música. O repertório será composto por canções de ícones da música brasileira como Caetano Velloso, Gilberto Gil, Beto Guedes e outros.

No primeiro dia, o evento acontece no Espaço Eleve (aberto ao público), localizado na Praia do Flamengo e contará com abertura do artista Alê Casali. Já no dia 22, a cantora irá se apresentar para professores e alunos da Faculdade de Gestão e Negócios (FGN), localizada em Patamares.

adblock ativo