Cantor sertanejo provoca fãs com foto de cueca

Parece que os cantores resolveram causar nas redes sociais. A nova "provocação" foi do sertanejo Rodrigo Marim. Ele deixou as fãs eufóricas ao postar uma foto mostrando seu corpo sarado. A legenda foi simples: "hora do banho".

Logo após a publicação, seguidoras encheram a rede social do rapaz de comentários. "Melhor foto, quase morri do coração com tudo isso!", escreveu uma. "Que pacote", elogiou uma internauta.

Hoje, Rodrigo exibe um corpo definido, mas nem sempre foi desse jeito. Há cerca de dois anos o artista vem buscando a boa forma, e pelo visto tem alcançado bons resultados.

"Sem esforço, sem ganho!!! Evolução. O tratamento tem feito toda a diferença na minha performance e na minha saúde!!! Dica para todos que têm vontade ir para cima!", explicou ele.

Uma seguidora lembrou que Rodrigo não foi o único a postar uma foto ousada nesta segunda, 2. "Hoje é o dia das cuecas brancas", comentou outra lembrando a foto de MC Biel. O

funkeiro também foi elogiado pelas internautas, que o chamaram de "volumoso".

adblock ativo