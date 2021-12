Cantor sertanejo, Mariano, agradece carinho dos fãs após acidente

O cantor Mariano, dupla de Munhoz, postou um vídeo em sua conta do Instagram, nesta terça-feira, 18, para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs. O sertanejo sofreu um acidente, na manhã do dia, após saltar do trampolim nos treinos do quadro “Saltibum”, no Caldeirão do Hulck (TV Globo).

"Estou passando aqui para tranquilizar o coração de vocês e agradecer o carinho de todos os fãs, amigos e familiares que me mandaram mensagens e ficaram em oração por mim. Já estou bem melhor, graças a Deus. Ainda estou aqui internado só para observação médica devido a pancada na cabeça que foi muito forte. Mas fiquem tranquilos que estou muito bem", disse ele, ainda na cama do hospital.

Segundo comunicado oficial, descrita na legenda do vídeo de Mariano, alguns shows da dupla foram cancelados por conta do acidente.

adblock ativo