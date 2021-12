Cantor sertanejo leva pedrada durante show

O cantor sertanejo Henrique foi vítima de uma pedrada na cabeça durante um show em Itapeva, São Paulo, na noite desta quinta-feira, 26. Henrique faz parte da dupla Henrique e Juliano. Em sua conta no intagram, Juliano comentou o fato.

"Infelizmente é com essa cena que vou dormir hoje. Uma atitude desumana, covarde, sem motivo algum. Quero agradecer a todos fãs e admiradores que foram pra curtir o nosso show, infelizmente depois dessa pedrada na cabeça o meu irmão não pode ficar no camarim pra atender vocês, saiu machucado e com o psicológico abalado".

Junto com a mensagem, Juliano postou o vídeo que aparece o momento do incidente e comentou sobre a pessoa que teria jogado a pedra.

"Quanto a pessoa que jogou a pedra, eu realmente não preciso falar nada, só acho que tudo de ruim que se faz aqui, se paga aqui".

A vítima, Henrique, saiu do palco para receber atendimento depois da pedrada. Mas por não ter tido ferimentos graves, voltou ao palco e finalizou a apresentação ao lado do irmão.



Veja o vídeo:

