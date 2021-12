Cantor que fez dupla com Cristiano Araújo é encontrado morto

Desaparecido há quatro dias, em Goiânia, o cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 15. O artista já foi dupla do sertanejo Cristiano Araújo, que morreu há seis anos em um acidente de carro.

Segundo a Polícia Civil, o corpo estava em uma área de mata no Morro do Mendanha, na capital. Exames periciais devem apontar a causa da morte.

Conforme o G1, Luizmar saiu de casa no Residencial Serra Azul 2, na sexta-feira, 11, sem levar celular. Ele faria um show no último sábado, 12, mas também não compareceu ao local.

A moto dele foi encontrada por moradores da região na manhã de segunda-feira, 14, em um local de mata no setor onde mora. Dias antes, uma câmera de segurança registrou o momento no qual Luizmar comprou alguns metros de corda em uma ferragista na mesma região onde ele foi encontrado morto. Nas imagens é possível ver que o cantor compra cinco metros de corda, coloca-a na moto e vai embora.

Um morador chegou a informar à equipe de buscas que viu um homem com as mesmas características de Luizmar. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros foram utilizados para tentar farejar rastros.

Luizmar e Cristiano Araújo fizeram dupla em 2008. Eles chegaram a gravar um CD à época.

