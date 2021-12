Cantor Mariano sofre acidente durante gravação do "Saltibum"

O cantor Mariano, que faz dupla sertaneja com Munhoz, sofreu um acidente na manhã desta terça-feira, 18, durante a gravação dos treinos para o quadro "Saltibum" do programa Caldeirão do Huck (TV Globo).

Mariano sofreu um corte na cabeça depois de bater a nuca no trampolim. De acordo com o colunista Leo Dias, o cantor foi encaminhado consciente para um hospital na Barra da Tijuca para receber pontos na cabeça.

Não é a primeira vez que alguém se fere durante os treinos. No mês passado, a jornalista Carol Barcelos apareceu no programa de Huck com hematomas na perna, após saltar de um trampolim de 10 metros

