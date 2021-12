Cantor Mariano recebe alta do hospital neste sábado

O cantor sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz, recebeu alta do hospital neste sábado, 22, e publicou na conta no Instagram que passa bem e está em casa após machucar a cabeça em um treinamento para o quadro "Saltibum", do programa "Caldeirão do Hulk".

Mariano recebeu 10 pontos na cabeça, após acidente no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), e estava internado em um hospital no Rio desde terça-feira, 18. A assessoria do cantor também divulgou uma nota confirmando a alta.

Boa tarde meus amores e meus parças, passando pra dar uma ótima notícia pra vcs, acabei de ter alta do Hospital e já estou em casa aqui no RJ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Quero agradecer do fundo do coração a equipe do #Caldeirao do @lucianohuck que me deram todo suporte, a todos os profissionais do Hospital BarraDor que cuidaram de mim impecavelmente durante esses dias, enfim e principalmente a Deus e a todos vcs que sei que não me abandonam um segundo se quer!!!! Ahhhhh e hoje a partir das 15:15 tem eu pulando la no #Saltibum2016 da plataforma de 5mts , assiste lá pq eu literalmente dei "o Sangue" nesse trem 😂😂😂😂 #AmoVcs #TchauBrigado #NóisInvergaMaisNaoQuebra #NoisNumChupaMelNoisMascaAbelha

Pela manhã do dia 21, ainda internado, Mariano recebeu a visita do parceiro Munhoz no hospital, que divulgou em suas redes sociais: "Bom, galera. Todos queriam uma notícia. Dá pra ver neste sorriso que tudo está muito bem, graças a Deus. Ele está no quarto apenas em observação, mas de acordo com os médicos, está tudo sob controle. Te amo, irmão. Saiba que você é um grande exemplo pra mim", homenageou o parceiro.

Após o acidente, a Rede Globo informou em nota sobre a não participação do cantor no quadro. “O Mariano deixa o 'Saltibum'. O quadro segue com o restante do elenco”, informou a emissora na ocasião.

