Cantor Léo Santana e Lorena Improta terminam noivado

Quatro meses após oficializar o noivado, o cantor Léo Santana e a ex bailarina do Faustão Lorena Improta romperam o relacionamento amoroso nesta sexta-feira, 8.

Segundo a assessoria de comunicação do cantor, o motivo do término foi a incompatibilidade das agendas do casal. "Eles raramente se viam devido à correria de ambos. Quando estavam juntos era pouco tempo, porque ambos sempre tinham trabalhos para fazer."

Léo Santana e Lorena Improta iniciaram o namoro em janeiro deste ano. Em agosto, ficaram noivos. Nas redes sociais, o casal sempre publicava fotos juntos e declarações um para o outro.

O casal chegou a publicar um vídeo contando como se conheceram.

