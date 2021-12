Cantor Leo Chaves, da dupla com Victor, está com dengue

Diagnosticado com dengue, o cantor Leo Chaves, da dupla com Victor, acaba de entrar para a lista de vítimas famosas do mosquito Aedes aegypt.

Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto ao lado de algumas vacas, na tarde desta terça-feira, 23, e na legenda falou sobre a doença.

"A Dengue me pegou, a recomendação é repouso e muito líquido, mas estar aqui no campo com meus bichos ajuda muito! Obrigado pelas mensagens carinhosas de todos, logo, logo estou firme!", escreveu.

Antes disso, na segunda, 22, Leo usou a rede social para agradecer ao médico Eduardo Crosara por uma consulta.

"Boas amizades fazem a diferença! Dr. Eduardo Crosara, obrigado pela gentileza e atenção!", disse, na legenda de uma foto ao lado do médico.

Atualmente, a dupla Victor e Léo, que integra o júri do reality show global "The Voice Kids", está de férias. Mas, segundo a agenda do site oficial dos músicos, eles terão um show particular no dia 27 de fevereiro e um outro no dia 28, na cidade de Maringá, no Paraná.

