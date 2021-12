Cantor Giovani vai a delegacia por placa de carro adulterada

O cantor sertanejo Giovani, que fazia dupla com o irmão Gian, foi parar na delegacia nesta quinta-feira, 12, por dirigir um carro com placa adulterada.

O caso foi registrado na cidade de Andradina, em São Paulo, onde ele prestou esclarecimentos após a polícia receber uma denúncia de que sua caminhonete S10 estava com placa duplicada.

Após uma consulta, foi confirmada a adulteração, com a placa de um carro modelo Coprsa, de São José dos Pinhais, no Paraná.

As placas do carro do cantor haviam sido modificadas com fita isolante, que transformaram os números 0 e 6 em 8.

Segundo informações do jornal Extra, Giovani apresentou toda a documentação da caminhonete e se comprometeu a ressarcir possíveis danos ao proprietário do outro veículo. Ele foi liberado, já que só se configura crime se a adulteração for permanente.

O sertanejo acredita ter sido alvo de alguma brincadeira. Ele explica que deixou o carro estacionado na frente de um hotel da cidade, após o fato, viu qie a placa do veículo havia sido adulterada em dois números.

"Alguém adulterou a placa e fez uma denuncia anônima. Fizeram uma brincadeira maldosa comigo. Fiquei surpreso. Os policiais chegaram e perguntaram se eu não me importava de ir prestar esclarecimentos na delegacia e ajudar na investigação. Fui e ficou tudo certo já. Não fui preso nem detido", disse ele ao jornal.

